В Севастополе продолжается подключение домов к газу

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в настоящий момент специалисты «Севастопольгаза» работают в садовом товариществе «Чайка-3», рядом с селами Полюшко и Осипенко.

Газопровод прокладывают по улице Грушевой. Примерно 10 домов подали заявки на подключение газа.

Подключение газом стало возможным после того, как президент Владимир Путин поручил включить садовые товарищества в программу газификации.

Многие жители этого товарищества живут здесь круглый год. Они рады, что программа распространяется и на них, потому что газ помогает экономить на отоплении и хорошо прогревает дома зимой, а также снижает нагрузку на электрические сети.

Подвод газа до границ участков осуществляется бесплатно. Также есть льготные категории, для которых газ проводят в дома бесплатно: прокладывают сети на участке и устанавливают оборудование без оплаты.

В этом году список льготников расширили, добавив участников СВО, инвалидов I группы и людей, ухаживающих за детьми-инвалидами.