В Севастополе прошли соревнования по велосипедному спорту

50 спортсменов разных возрастов из Севастополя, Симферополя и Симферопольского района поборолись за звание лучшего в дисциплине маунтинбайк-кросс-кантри.

Трасса отличалась сложностью рельефа: экстремальные подъёмы и спуски, скоростные отрезки и специальные барьеры («верблюды»). Протяжённость одного круга – 2500 м. В зависимости от категории, участники проезжали от одного до пяти кругов.

По результатам заезда лучшим среди мужчин признан Иван Тур, среди женщин — Линара Вассерман, среди юниоров — Даниил Белоногов.

В категории юноши и девушки 10 лет победителями стали Лев Петров и Марьяна Полиновская. Артем Диденко и Юлия Абакумова завоевали золото среди 11-12-летних юношей и девушек. Матвей Журавлев и Яна Шагрова — среди 13-14-летних, а Богдан Сурков и Мария Кирилюк — среди 15-16-летних.

Соревнования посвящены памяти легендарного командира 7-й бригады морской пехоты, полковника Евгения Ивановича Жидилова и входят в цикл мероприятий в честь 80-летия Великой Победы.

Атмосферу праздника поддерживала полевая кухня, где каждый мог подкрепиться горячей кашей и ароматным чаем.

Фото: Марии Лантух

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города