Прогноз погоды на 15 июня

Погода
15-06-2025

Сегодня переменная облачность.

Ночью и днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°, днем 21…23°.

Температура морской воды — 17-20°

 

 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 