В Севастополе пойдут под суд три инспектора лесхоза

Они разработали целую схему получения взяток за несоставление протоколов

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении троих бывших инспекторов ГКУ «Севастопольское лесничество». Они обвиняются в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Ведомством было установлено, что инспекторы ГКУ «Севастопольское лесничество», «уполномоченные контролировать исполнение и соблюдение лесного законодательства РФ, договорились между собой, что будут выявлять сотрудников лесхоза, которые незаконно собирают и вывозят для продажи валежник с территории государственного природного ландшафтного заказника «Байдарский» и получать от них взятки за несоставление протоколов об административных правонарушениях».

С октября 2018 по февраль 2019 инспекторы получили от 7 сотрудников лесхоза взятки на общую сумму 165 тысяч рублей.

Подельники были задержаны в феврале 2019 года после получения очередной взятки. Задерживать помогало спецподразделение «Беркут» управления Росгвардии.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору с целью утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Обвинение выдвинуто в получении должностными лицами взяток за незаконное бездействие группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Напомним, в Севастополе направлено в суд уголовное дело о получении взятки бывшим начальником отдела департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

Ольга Сурикова