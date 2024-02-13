Севастопольские сумоисты завоевали 12 медалей на Первенстве ЮФО

Воспитанники севастопольской спортивной школы олимпийского резерва № 1 завоевали по 4 золотых, серебряных и бронзовых медалей на Первенстве Южного федерального округа среди юношей и девушек до 15,17 и 19 лет.

Соревнования проходили в Краснодаре.

Результаты в возрастной группе до 15 лет:

🥇: Данил Абрамов (в.к. 40кг), Алиса Степченкова (в.к. 45кг)., Дарина Мороз (в.к. 50кг).

🥈: Екатерина Шевченко (в.к. 50кг), Тимур Ахметчаев (в.к. 50кг).

🥉: Тимофей Токарев (в.к. 70+кг).

Результаты в возрастной группе до 17 лет:

🥇: Паршина Екатерина (в.к. 60кг).

🥈: Михаил Ермаков (в.к. 65кг), Дарина Мороз (в.к. 50кг).

🥉: Даниил Хаустов (в.к. 75кг), Мария Томах (в.к. 45кг), Екатерина Шевченко (в.к. 50кг).

Тренируют севастопольских ребят: Ермаков К.А., Шашина А.Н., Гордынчук Л.И., Давыдов А.Г.

Напомним, в прошлом году севастопольские сумоисты привезли 6 медалей с Чемпионата и Первенства ЮФО.