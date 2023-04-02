Развожаев: нельзя относиться серьезно к заявлениям Украины о переименовании Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что нельзя серьезно относиться к заявлениям украинских политиков о переименовании города, пишет ТАСС.

«Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — сказал Развожаев.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект №6» либо Ахтиар (исчезнувшее селение, существовавшее на северном берегу Севастопольской бухты).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос переименования России в Московию.

Ольга Сурикова