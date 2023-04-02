В Севастополе пьяный водитель сбил подростка

В Севастополе сегодня около 13:50 в районе дома № 35 по проспекту Острякова водитель автомобиля «Шкода» сбил подростка-пешехода и попытался скрыться, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Полицейские установили, что 51-летний водитель иномарки в нарушение ПДД, на запрещающий сигнал светофора, осуществил проезд регулируемого пешеходного перехода, по которому уже начали движение пешеходы.

Во время своего маневра он наехал на одного из пешеходов – подростка, предположительно 12-летнего возраста. После ДТП водитель не остановился для оказания помощи потерпевшему ребенку, а свернул в ближайший двор, припарковал автомобиль и попытался уйти. Однако очевидцы происшествия не дали ему скрыться: неравнодушные севастопольцы удерживали нарушителя до прибытия экипажа ДПС и вызвали скорую пострадавшему.

В настоящее время несовершеннолетний пешеход госпитализирован в детскую больницу.

Предварительно установлено, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения.

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Ольга Сурикова