В Севастополе прошла церемония награждения городского конкурса талантов для особенных детей «Подари мне детство»

Его участниками стали 300 человек из Севастополя, Крыма и Луганской Народной Республики. Многие из них уже заявили о себе на всероссийских конкурсах и городских мероприятиях.

По результатам отбора более 30 признаны лауреатами, 8 получили самую высокую награду — Гран-при. По решению жюри, севастополец Родион Свалов, пострадавший во время ракетной атаки на пляж «Учкуевка», признан победителем в номинации «Человек года».

Городской конкурс талантов был создан для включения особенных детей в культурную жизнь города еще 5 лет назад.

«С гордостью отмечу, что за эти годы мы убедились в том, что наш проект позволяет успешно интегрировать детей и молодежь с особыми потребностями в единую творческую среду, а также формирует инклюзивную культуру», — подчеркнула директор ДКР, председатель оргкомитета конкурса Татьяна Зенина.

Торжественная церемония завершилась исполнением гимна конкурса, написанного заслуженным работником культуры Севастополя Инной Цыбиной и Сергеем Медведем.

Фото: Отдел информации ДКР

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