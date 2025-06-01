На  территории Нового Херсонеса  прошел Фестиваль детства и юности Движения Первых

Город
01-06-2025

Участники проекта погрузились в разнообразную образовательную и творческую атмосферу: мастер-классы, лекции, семинары и, конечно, особое событие — церемония вручения паспортов 20 школьникам города-героя. Главный документ молодому поколению вручила Уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская. 

Фото и видео: Михаил Кудрин

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