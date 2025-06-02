В Севастополе прошла премьера спектакля, посвящённого особым детям

Культура
02-06-2025

Артисты Севастопольского театра танца им. В.А. Елизарова показали хореографический спектакль «Защита гения».

Основная идея пьесы — конфликт между личностью гения и его семьёй и обществом.

Главный герой спектакля — особенный ребенок, который становится известным во всем мире шахматистом. Он постоянно сталкивается с равнодушием и даже травлей в обществе, стараясь сохранить свою гениальность.

Руководитель проекта, автор идеи и главный режиссёр – Дарья Чумакова.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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Анна Левина