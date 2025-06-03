Погода в Севастополе 3 июня

Погода
03-06-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный,

днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°,

днем 23…25°.

Температура воды в море 18-19°.

Фото: Елена Голос

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