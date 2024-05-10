В Севастополе ясно и тепло

Сегодня в Севастополе наблюдается переменная облачность и теплый ветер.

Температура воздуха днем достигает +18…+20°, а ночью опускается до +9…+11°.

На следующий день, 11 мая, ожидается сохранение переменной облачности без осадков. Ветер будет дуть северо-восточным направлением со скоростью 8–13 м/с, а температура воздуха изменится от +8 до +22°.

Далее, 12 мая, прогнозируется также переменная облачность без значительных осадков. Воздух прогреется до +19…+21° днем и остынет до +9…+11° ночью под действием северо-восточного ветра.