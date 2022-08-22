Годовалый ребенок выпал из окна в Симферополе

В Симферополе сегодня, 22 августа, годовалый ребенок упал из окна второго этажа. Об этом сообщили в ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

Малыш госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу. По информации медиков, у него травмы средней степени тяжести, в настоящее время его жизни ничто не угрожает.

«Все чаще халатность и невнимательность родителей приводят к трагедиям с маленькими детьми», — подчеркнули в Крымском центре медицины катастроф и СМП.

Напомним, в Севастополе в прошлом году из окна выпал ребенок в возрасте 1 год 7 месяцев. Медикам удалось его спасти.

Ольга Сурикова

Фото: Следком в Крыму и в Севастополе

