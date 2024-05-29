В Севастополе прошел турнир по пляжному регби «Золотой песок»

25 мая на стадионе летних видов спорта в парке Победы состоялся захватывающий турнир по пляжному регби, организованный Федерацией регби Севастополя!
За победу боролись шесть команд из Республики Крым и Севастополя, разделившись на две возрастные категории: до 17 лет и 17 лет и старше.
В итоге, по результатам напряженных матчей, победителями турнира стали:
До 17 лет:
1 место — Спортивная школа № 2 им. В. М. Кривцова (Феодосия)
2 место — Спортивная школа №5 (Севастополь)
3 место — Регбийный клуб «Авангард» (Ялта)
17 лет и старше:
1 место — Сборная-1 Республики Крым
2 место — Спортивная школа №5 (Севастополь)
Турнир по пляжному регби подарил множество ярких моментов и запоминающихся выступлений! Вот несколько игроков, которые особенно отличились на поле.
До 17 лет:
Крылов Герман (Спортивная школа № 2 им. В. М. Кривцова): Продемонстрировал блестящую игру и стал лучшим игроком в своей возрастной категории!
Джураев Ислям (Спортивная школа №5): Оказался настоящим мастером игры на песке, забив немало мячей и проявив высокую технику.
Бекиров Эдем (Регбийный клуб «Авангард»): Продемонстрировал скорость, ловкость и мастерство, заслужив признание болельщиков.
17 лет и старше:
Андруневчин Степан (Сборная-1 Республики Крым): Проявил себя как настоящий лидер, оказавшись лидером по количеству забитых мячей и заслужив звание лучшего игрока.
Хромов Павел (Спортивная школа №5): Своей силой, мощью и отличной игрой в защите привлек внимание всех болельщиков!
Поздравляем всех игроков с отличной игрой и желаем им дальнейших успехов!
Анна Левина