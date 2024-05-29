В Севастополе прошел турнир по пляжному регби «Золотой песок»

25 мая на стадионе летних видов спорта в парке Победы состоялся захватывающий турнир по пляжному регби, организованный Федерацией регби Севастополя!

За победу боролись шесть команд из Республики Крым и Севастополя, разделившись на две возрастные категории: до 17 лет и 17 лет и старше.

В итоге, по результатам напряженных матчей, победителями турнира стали:

До 17 лет:

1 место — Спортивная школа № 2 им. В. М. Кривцова (Феодосия)

2 место — Спортивная школа №5 (Севастополь)

3 место — Регбийный клуб «Авангард» (Ялта)

17 лет и старше:

1 место — Сборная-1 Республики Крым

2 место — Спортивная школа №5 (Севастополь)

Турнир по пляжному регби подарил множество ярких моментов и запоминающихся выступлений! Вот несколько игроков, которые особенно отличились на поле.

До 17 лет:

Крылов Герман (Спортивная школа № 2 им. В. М. Кривцова): Продемонстрировал блестящую игру и стал лучшим игроком в своей возрастной категории!

Джураев Ислям (Спортивная школа №5): Оказался настоящим мастером игры на песке, забив немало мячей и проявив высокую технику.

Бекиров Эдем (Регбийный клуб «Авангард»): Продемонстрировал скорость, ловкость и мастерство, заслужив признание болельщиков.

17 лет и старше:

Андруневчин Степан (Сборная-1 Республики Крым): Проявил себя как настоящий лидер, оказавшись лидером по количеству забитых мячей и заслужив звание лучшего игрока.

Хромов Павел (Спортивная школа №5): Своей силой, мощью и отличной игрой в защите привлек внимание всех болельщиков!

Поздравляем всех игроков с отличной игрой и желаем им дальнейших успехов!

Анна Левина