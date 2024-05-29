Арендовал гараж и угнал «Жигули»

В Севастополе задержан 22-летний крымчанин, подозреваемый в растрате вверенного ему имущества на сумму 150 тысяч рублей.

Молодой человек познакомился с 43-летним жителем Севастополя и предложил отремонтировать его автомобиль ВАЗ-2102 в обмен на безвозмездную аренду гаражного бокса. Однако, после того как он получил доступ к транспортному средству, он незаконно присвоил и продал его знакомому, который в свою очередь сдал его на металлолом. Автовладелец заметил, что «Жигули» бесследно пропали из гаража, но автослесарь уверял, что перегнал автомобиль в другое место.