В Крыму школьница умерла в больнице

Школьница умерла в РДКБ Симферополя. Мама с девочкой трижды обращалась в больницу и только на третий раз ребенка госпитализировали, но ночью сердце юной пациентки остановилось, пишет Mash на волне.

Ленура из пгт Октябрьского привезла на Титова 12-летнюю Карину с болью в ноге и температурой. Говорит, там успокоили — мол, просто осложнение тонзиллита. И отправили домой. Выписанные лекарства не помогли — девочке стало хуже, она не могла ходить. Вернулись в РДКБ, но Карину в отделение так и не положили, только увеличили дозу препаратов. Ночью начались проблемы с сердцем, и семья поехала туда в третий раз, уже на скорой.

После очередного осмотра и томографии девочка посинела — температура упала до 34°. Через несколько минут у нее остановилось сердце. Реанимировать пытались полчаса. Предварительно, причиной смерти назвали пневмонию. Мать считает, что виноваты врачи, — тянули время и не хотели переводить дочь в реанимацию.

Следком начал проверку по факту произошедшего.