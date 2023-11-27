В Севастополе прошел открытый турнир по регби «Олимпийские надежды»

В субботу, 25 ноября, на поле спорткомплекса имени 200-летия Севастополя прошёл открытый турнир по регби «Олимпийские надежды».
Соревнования организованы Севастопольской городской федерации регби при поддержке управления спорта Севастополя среди школьных команд для ребят 8-10 лет и команд из Севастополя и Республики Крым в возрастной категории 11-12 лет.
«Наша федерация ставит перед собой цель занять высокие места в рейтинге школьных команд по регби в России. Для этого мы создаём больше разнообразных соревновательных форматов, где наши ребята могут попробовать свои силы с командами из Севастополя и не только», – поделилась руководитель Севастопольской федерации регби Наталия Самойленко.
Турнир был поделён на два соревновательных формата — соревнование среди школьных команд Севастополя и соревнования среди спортшкол Севастополя и Крыма.
Среди школьных команд в возрастной категории 8-10 лет места распределились следующим образом:
🥇школа № 22
🥈школа № 44
🥉школа № 26
школа № 49
школа № 3
Среди команд ребят 11-12 лет:
🥇Море, Феодосия
🥈ДЮК «Лидер», Севастополь
🥉школа № 22
Авангард, Ялта
Среди команд ребят 14-16 лет:
🥇Спортшкола № 1, Симферополь
🥈«Авангард», Ялта
🥉Спортшкола №5 , Севастополь