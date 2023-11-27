В Севастополе прошел открытый турнир по регби «Олимпийские надежды»

Город Спорт
27-11-2023
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В субботу, 25 ноября, на поле спорткомплекса имени 200-летия Севастополя прошёл открытый турнир по регби «Олимпийские надежды». 

Соревнования организованы Севастопольской городской федерации регби при поддержке управления спорта Севастополя среди школьных команд для ребят 8-10 лет и команд из Севастополя и Республики Крым в возрастной категории 11-12 лет. 

«Наша федерация ставит перед собой цель занять высокие места в рейтинге школьных команд по регби в России. Для этого мы создаём больше разнообразных соревновательных форматов, где наши ребята могут попробовать свои силы с командами из Севастополя и не только», – поделилась руководитель Севастопольской федерации регби Наталия Самойленко.

Турнир был поделён на два соревновательных формата — соревнование среди школьных команд Севастополя и соревнования среди спортшкол Севастополя и Крыма.

Среди школьных команд в возрастной категории 8-10 лет места распределились следующим образом:
🥇школа № 22
🥈школа № 44
🥉школа № 26
⃣школа № 49
⃣школа № 3

Среди команд ребят 11-12 лет:
🥇Море, Феодосия
🥈ДЮК «Лидер», Севастополь
🥉школа № 22
⃣Авангард, Ялта

Среди команд ребят 14-16 лет:
🥇Спортшкола № 1, Симферополь
🥈«Авангард», Ялта
🥉Спортшкола №5 , Севастополь

Лучшими игроками среди младших ребят признаны:

Команды школы № 44 Дельершев Георгий
Команда школы № 22 Степанов Дмитрий
Команды школы № 26 Филиппов Егор

Среди старших:

Команда Море Семешко Денис
Команда ДЮК «Лидер» Глухманюк София
Команда школы № 22 Мерзякин Андрей

Лучше 14-16 лет:

Спортшкола № 1, Симферополь Димидов Владимир
«Авангард», Ялта Вирман Александр
Спортшкола №5 , Севастополь Шовиков Никита

Напомним, в Севастополе стартовал IV сезон Регбийной школьной лиги.

 

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