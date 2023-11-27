В Севастополе 5 человек получили травмы во время ночного урагана

В Севастополе во время ночного урагана пострадали четверо взрослых и один ребенок, они были доставлены в больницы с травмами. Об этом утром на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

По его словам, ребенок пострадал незначительно. Резко открывшаяся от ветра дверь рассекла ему кожу на голове. Его уже отпустили домой, обработав рану.

Что касается взрослых, то двоих тоже уже отправили домой, оказав медпомощь. Еще двое пока остаются в больнице.

Практически все пострадавшие травмы получили от падения веток и различных конструкций. Также сотрудник Севавтодора получил травму стопы во время ликвидации последствий стихии.

Напомним, в Севастополе и Крыму 27 ноября объявлено выходным днем из-за непогоды.

Ольга Сурикова