В Севастополе прошел открытый турнир по регби–7

В это воскресенье, 27 ноября, на стадионе им. 200-летия Севастополя прошел открытый турнир по регби-7 «Старт Олимпийских надежд».

В Соревнованиях приняли участие 9 команд из Севастополя и Республики Крым в двух возрастных категориях – юноши до 17 лет и мужчины старше 17. Организаторами соревнований выступили Севастопольская городская федерация регби и Олимпийский совет Севастополя.

Среди юношей места распределились следующим образом:

🥇Борчокрак (Симферополь)

🥈Спортивная школа №5 (Севастополь)

🥉Авангард (Ялта)

4️⃣ Спортивная школа №2 (Феодосия)

5️⃣Черноморец (Севастополь)

Среди мужчин старше 17:

🥇Спортивная школа № 5 (Севастополь)

🥈Сборная Республики Крым

🥉ЧВВМУ им. П. С. Нахимова-1 (Севастополь)

4️⃣ЧВВМУ им. П. С. Нахимова-2 (Севастополь)

Напомним, тренер РК «Чайка» и мужской команды СевГУ по регби рассказал, как будут готовить чемпионов.