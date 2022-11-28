В Севастополе прошел открытый турнир по регби–7

В это воскресенье, 27 ноября, на стадионе им. 200-летия Севастополя прошел открытый турнир по регби-7 «Старт Олимпийских надежд».
В Соревнованиях приняли участие 9 команд из Севастополя и Республики Крым в двух возрастных категориях – юноши до 17 лет и мужчины старше 17. Организаторами соревнований выступили Севастопольская городская федерация регби и Олимпийский совет Севастополя.
Среди юношей места распределились следующим образом:
🥇Борчокрак (Симферополь)
🥈Спортивная школа №5 (Севастополь)
🥉Авангард (Ялта)
4️⃣ Спортивная школа №2 (Феодосия)
5️⃣Черноморец (Севастополь)
Среди мужчин старше 17:
🥇Спортивная школа № 5 (Севастополь)
🥈Сборная Республики Крым
🥉ЧВВМУ им. П. С. Нахимова-1 (Севастополь)
4️⃣ЧВВМУ им. П. С. Нахимова-2 (Севастополь)
Напомним, тренер РК «Чайка» и мужской команды СевГУ по регби рассказал, как будут готовить чемпионов.