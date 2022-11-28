В Севастополе ищут подрядчика для разработки дизайн-кода города

В Севастополе объявлен конкурс по поиску подрядчика на выполнение работ по разработке дизайн-кода информационных конструкций, элементов фасадов и навигации, допустимых к размещению в городе.

Заказчиком выступил Севастопольский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды.

В Единой информационной системе в сфере закупок сказано, что конкурс продлится до 30 ноября. Начальная цена – 20,7 млн рублей.

Также указывается, что целью реализации проекта является формирование единого архитектурно-художественного облика города посредством приведения внешнего вида информационных конструкций, элементов фасадов (в том числе маркизов, козырьков, навесов, наружных блоков систем кондиционирования воздуха, водосточных труб, входных групп), элементов навигации к современным функциональным и эстетическим требованиям с учетом сложившейся застройки.