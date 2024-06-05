В Севастополе прошел «Кубок Юного регбиста»

В первый день лета, на набережной Парка Победы, развернулись настоящие регбийные баталии! 1 июня прошел ежегодный открытый турнир «Кубок Ленинского муниципального округа «Кубок Юного регбиста», посвященный памяти Василия Поликарповича Пикуса, человека, открывшего Севастополю мир регби.

Юные спортсмены продемонстрировали невероятную волю к победе, спортивный азарт и отличную подготовку!

Результаты турнира:

Юноши 2006-2007 г.р.

I место — ГБУ ДО «Спортивная школа № 5» юниоры-1;

II место — ГБУ ДО «Спортивная школа № 5» юниоры-2;

III место — ГБУ ДО «Спортивная школа № 5» девушки.

Мальчики и девочки 2009-2012 г.р.

I место — ГЦССПС «Лидер-1»;

II место — ГБУ ДО «Спортивная школа № 5» младшие;

III место — ГЦССПС «Лидер-3»;

IV место — ГЦССПС «Лидер-2».

Этот турнир стал не просто соревнованием, а настоящим праздником спорта и памяти. Директор федерации регби в Севастополе, Наталья Самойленко, рассказала юным спортсменам о жизненном пути Василия Поликарповича, о его любви к регби и о том, как создавалась первая регбийная команда в нашем городе. Своими воспоминаниями о тренировках под руководством Василия Пикуса поделился и ветеран севастопольского регби Олег Куцык.

А чтобы этот день запомнился еще и сладким послевкусием, глава попечительского совета Федерации Илья Журавлев поздравил ребят с Днем защиты детей, угостив всех вкусным мороженым!

