В Севастополе прошел «Кубок Юного регбиста»

В первый день лета, на набережной Парка Победы, развернулись настоящие регбийные баталии! 1 июня прошел ежегодный открытый турнир «Кубок Ленинского муниципального округа «Кубок Юного регбиста», посвященный памяти Василия Поликарповича Пикуса, человека, открывшего Севастополю мир регби.
Юные спортсмены продемонстрировали невероятную волю к победе, спортивный азарт и отличную подготовку!
Результаты турнира:
Юноши 2006-2007 г.р.
I место — ГБУ ДО «Спортивная школа № 5» юниоры-1;
II место — ГБУ ДО «Спортивная школа № 5» юниоры-2;
III место — ГБУ ДО «Спортивная школа № 5» девушки.
Мальчики и девочки 2009-2012 г.р.
I место — ГЦССПС «Лидер-1»;
II место — ГБУ ДО «Спортивная школа № 5» младшие;
III место — ГЦССПС «Лидер-3»;
IV место — ГЦССПС «Лидер-2».
Этот турнир стал не просто соревнованием, а настоящим праздником спорта и памяти. Директор федерации регби в Севастополе, Наталья Самойленко, рассказала юным спортсменам о жизненном пути Василия Поликарповича, о его любви к регби и о том, как создавалась первая регбийная команда в нашем городе. Своими воспоминаниями о тренировках под руководством Василия Пикуса поделился и ветеран севастопольского регби Олег Куцык.
А чтобы этот день запомнился еще и сладким послевкусием, глава попечительского совета Федерации Илья Журавлев поздравил ребят с Днем защиты детей, угостив всех вкусным мороженым!