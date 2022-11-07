В Севастополе прошел Кубок командующего Черноморским флотом среди детских команд по регби

Участие приняли 14 команд в двух дисциплинах – тэг-регби и регби-7.

Поприветствовать участников приехал командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов, начальник физической подготовки флота Олег Хоменко, а также заместитель руководителя Управления по делам молодежи и спорта Лариса Евдокимова и руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В дисциплине тэг-регби места распределись следующим образом:

🥇СОШ № 49

🥈СОШ №3

🥉СОШ №44

В дисциплине регби:

🏆 «Грифон»

🥈 «Черноморец»

🥉 «Орлы»

Напомним, в Севастополе стартовал III сезон Регбийной школьной лиги.