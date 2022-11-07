В Севастополе осужденного на пожизненное осудили еще раз

В Севастополе установлена причастность мужчины, ранее приговоренного к пожизненному лишению свободы за серию убийств с изнасилованием, к аналогичному преступлению.

Доказана его вина в совершении убийства с изнасилованием 350летней женщины в 2007 году в районе ул. Шабалина. После преступления он скрылся. Его причастность установлена на основе генетической экспертизы.

Сегодня, 7 ноября 2022 года, за данное преступление ему назначено 13 лет лишения свободы. С учетом предыдущего приговора суда, он продолжит отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, назначенное по совокупности преступлений.

До этого он был осужден в декабре 2017 года Севастопольским городским судом за серию аналогичных убийств, сопряженных с изнасилованием женщин, на территории города в период с 2009 по 2015 годы.

В настоящее время виновный отбывает пожизненное лишение свободы.

Напомним, Следственный отдел по Нахимовскому району возбудил уголовное дело за изнасилование женщины, приехавшей в Севастополь из Ростова. Насильником оказалась мужчина без определенного места жительства.

Ольга Сурикова