Севастопольское отделение ЛДПР провело торжественное собрание по случаю Дня народного единства

С 2005 года в России отмечают День народного единства. Это праздник гордости за наше Отечество

Сегодня, 4 ноября, в офисе Севастопольского отделения ЛДПР собрались депутаты, координаторы городских и первичных отделений, активисты партии, чтобы отдать должное нашим предкам, вспомнить историю, которую мы должны чтить и поговорить о важности патриотизма и любви к Отчизне сегодня во время проведения Специальной военной операции.

История этого праздника связана с событиями 1612 года. Тогда Московское царство переживало смутное время, чем воспользовались наши враги. Но народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

«Празднуя День народного единства, мы проявляем уважение к нашему государству и отдаем дань прошлому, нашей истории. Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые отстояли свою независимость. Как тогда, так и сейчас Запад пытается расколоть Россию. Но у него ничего не вышло тогда, не выйдет и сейчас, потому что мы едины в своей любви к Родине, едины в чистых помыслах и готовы защищать страну до последней капли крови. Многонациональный народ России неоднократно демонстрировал силу и стойкость духа. Надо помнить и гордиться тем, что вы живете на земле Великой страны», — обратился к собравшимся вице-спикер заксобрания, координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Кристина Ветер

Фото: Анастасия Ильина