В Севастополе прошел Кубок командующего Черноморским флотом по боксу

На ринге проведено девять поединков

На базе ЧФ ЦСКА за Кубок командующего Черноморским флотом соревновались сборная Севастополя и Крыма и сборная Российского студенческого спортивного союза.

На ринге проведено девять поединков, в 7 из которых наши спортсмены одержали победу. Один бой закончился ничьей, еще один – поражением. Итог матчевой встречи 7:3 в пользу команды Крыма и Севастополя.

В соревнованиях приняли участие мужчины 2002 г.р. и старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже кандидата в мастера спорта в весовых категориях 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 91+кг.

Почётным гостем турнира стал боксёр-профессионал, выступавший в первой тяжёлой весовой категории, Чемпион мира по версиям WBA, IBF – Денис Лебедев.

Дмитрий Островский

Фото: Федерация бокса Севастополя