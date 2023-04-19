В Севастополе прошел III этап Регбийной школьной лиги

В среду, 19 апреля, на стадионе им. 200-летия Севастополя прошел III этап Регбийной школьной лиги Севастополя сезона 2022/23.

Целый день представители 21-й севастопольской школы играли между собой в тэг-регби в пяти возрастных категориях. Самым маленьким участникам исполнилось 8 лет, а старшим — 16. Участие приняли более полутысячи детей.

«Ребята с разных районов города наконец-то встретились между собой на этом прекрасном поле. Это заключительный этап сезона. Теперь мы посчитаем очки и получим определенный рейтинг команд. Победителей сезона определим уже в конце апреля в финальном мероприятии, а лучшая команда отправится на Всероссийские соревнования в Москву», — рассказала руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В федерации подчеркнули, что сейчас к Регбийной школьной лиге Севастополя присоединилась уже треть городских школ.

Напомним, II этап Регбийной школьной лиги прошел в ноябре прошлого года.