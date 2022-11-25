В Севастополе прошел II этап сезона Регбийной школьной лиги

На стадионе им. 200-летия Севастополя прошел II этап сезона 2022/23 Регбийной школьной лиги Севастополя.

В соревнованиях приняли участие ученики из 24 учебных заведений города, которые выставили 71 команду в 8 возрастных категориях. Сейчас в лиге представлены, как девочки, так и мальчики 2006-2015 годов рождения.

Этапы позволяют юным регбистам на протяжении сезона накапливать очки, после чего к концу учебного года определяются лучшие команды города.

Команда, которая покажет себя лучше всего, весной поедет защищать честь города на всероссийские соревнования в Москву.

Напомним, в Севастополе стартовал III сезон Регбийной школьной лиги.