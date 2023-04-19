Севастополец пытался пистолетом усмирить хулиганов в Москве

Житель Севастополя стал участником конфликта у здания Мосгорсуда. Там накануне, 18 апреля, произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.

По предварительным данным, инцидент произошел на трамвайной остановке в ночь на 18 апреля. В салоне транспорта 49-летний уроженец Севастополя повздорил с компанией молодых людей, которые вели себя неприлично. Мужчина попросил пассажиров не хулиганить и предупредил, что у него с собой есть оружие, пишет «МК».

Молодые люди не отреагировали на такое предупреждение и начали себе вести еще более вызывающе. А после того как мужчина вышел на остановке «Мосгорсуд», последовали за обидчиком. Там хулиганы напали на него и распылили ему в лицо перцовый баллончик. В ответ он достал пистолет и выстрелил в сторону нападавших. Компания разбежалась, а мужчина обратился в травмпункт. После получения медицинской помощи он самостоятельно явился в полицию.

Уточняется, что пострадавший молодой человек, 22-летний москвич, обратился к врачам только вечером. Его госпитализировали с ранением левого бедра.

Ольга Сурикова