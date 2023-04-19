Подлодка «Старый Оскол» ЧФ отработала нанесение ракетного удара по кораблям противника

Подлодка Черноморского флота «Старый Оскол» в ходе учений отработала нанесение ракетного удара по кораблям противника. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

В ведомстве добавили, что на следующем этапе учений запланирована отработка действий по уклонению от воздействия противолодочной авиации и надводных кораблей противника.

«В одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря подводники отработали алгоритм действий при нанесении ракетного удара по надводным кораблям противника во взаимодействии с наземными средствами освещения надводной обстановки. Ракетная стрельба была выполнена условно, посредством электронного пуска», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на следующем этапе учений запланирована отработка действий по уклонению от воздействия противолодочной авиации и надводных кораблей противника.

Напомним, экипаж подводной лодки «Алроса» в акватории Черного моря провел торпедные стрельбы.

Ольга Сурикова