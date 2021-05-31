Севастополь впервые принял участие в международных соревнованиях по регби «Золотой овал»

Сборная Севастополя, сформированная по итогам спортивного сезона 2020/2021 Регбийной школьной лиги, впервые приняла участие в международных соревнованиях по регби «Золотой овал», которые прошли в Зеленограде 28-29 мая.

Севастопольскую команду, сформированную из представителей лучших команд школ № 50, 19, 22, 40 и ДЮК «Лидер» в возрасте от 11 до 13 лет, приехал поддержать председатель попечительского совета Севастопольской городской федерации регби, вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

«От всей души поздравляю юных севастопольских регбистов с достойным выступлением на международном турнире «Золотой овал». В турнире впервые приняла участие сборная команда по регби Севастополя, сформированная оп итогам финальных игр Регбийной школьной лиги. Хочу выразить благодарность Севастопольской федерации регби, которая приложила колоссальные усилия для организации и проведения Регбийной школьной лиги, по итогам которой удалось сформировать детскую сборную Севастополя, нашим тренерам, учителям физкультуры и родителям, которые верят и поддерживают будущих чемпионов», — отметил Илья Журавлев.

Севастопольской команде не удалось взять призовое место, однако, наши ребята удостоены награды «За волю к победе» от Содружества ветеранов регби «Золотые старики». Вручил приз старейший действующий игрок регби Юрий Викторович Дайнеко, которому исполнилось 83 года.

«Хотя и не удалось взять медали, наши ребята достойно показали себя на первых для нашей сборной международных соревнованиях, получили огромный опыт и мотивацию к самосовершенствованию. Думаю, в следующем году Севастопольская команда будет одной из лучших в стране», — подвела итоги соревнований директор Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

«Золотой Овал» – это международный фестиваль-турнир с более чем 40 летней историей. Первый турнир, тогда он назывался «Пионерский Овал», прошел в Зеленограде в 1978 году. За эти многие годы в мероприятии приняли участие тысячи мальчишек не столько со всех концов Советского Союза и России, но из многих зарубежных стран. Гостями «Золотого Овала» в разное время были команды из Германии, Италии, Франции, Польши, Латвии, Молдовы, Сербии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Грузии. Участие принимаю 48 сильнейших команд, а это почти 700 юных регбистов.

Напомним, что проект Регбийной школьной лиги Севастополя запущен в прошлом году Севастопольской городской федерацией регби при поддержке Федерации регби России. Эта программа направлена на развитие регби в школах и рассчитана на детей с 1 по 9 классы. На сегодняшний день в севастопольскую лигу входят 24 комнаты из 14 учебных заведений.

Дмитрий Островский

Фото: Организаторы турнира