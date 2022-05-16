В Севастополе ломают голову над появлением склада вещей в казематах 16-ой батареи

Похожи на гуманитарную помощь

В Севастополе в казематах 16-ой береговой батареи обнаружен склад чистой одежды. На находку отреагировали в штабе добровольного движения «Мы вместе —Севастополь», подчеркнув, что не имеют к ней никакого отношения.

Пакеты и коробки с вещами обнаружили отдыхающие. Они предположили, что сюда сбросили гуманитарную помощь. При этом в течение недели люди позабирали часть одежды, а часть осталась разбросанной возле казематов.

«Необходимо отметить, что волонтеры «Мы вместе — Севастополь» в настоящее время связываются с представителем общественной организации на балансе которого числятся данные объекты, чтобы выяснить, что это за вещи», — прокомментировала председатель регионального общественного добровольческого движения «Мы вместе — Севастополь» Виктория Кашлякова.

Она сообщила, что вся гуманитарная помощь из их штаба раздается беженцам и не складируется в казематах 16-й береговой батареи.

Кашлякова добавила, что в прошлом году добровольцы во время субботника на этой территории также обнаружили вещи, которые им пришлось вывозить. Она предположила, что туда их сносят люди из близлежащих домов, и порекомендовала приносить всю помощь на Ленина, 18, к ним в штаб.

Ольга Сурикова