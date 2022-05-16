Развожаев призвал с пониманием отнестись на экзаменах к детям из ДНР, ЛНР и Украины

На экзамены решили идти и украинские дети

В Севастополе на ближайшей неделе завершается учебный год в школах города. Среди выпускников будут и дети-беженцы из ДНР, ЛНР и Украины. Данный вопрос обсуждался сегодня, 16 мая, в ходе аппаратного совещания.

В 44 школах последний звонок прозвенит 21 мая для учеников 9-11 классов. 16 школ завершат учебный год 25 мая. В классах, которые не являются выпускными, школам разрешили самостоятельно определять дату последнего учебного дня, по итогам выполненного программы, сообщила в своем докладе и.о. директора департамента образования Лариса Сулима.

Она добавила, что 6 школ закончат учебный год 20-21 мая, так как на их базе организованы пункты приема выпускных экзаменов.

Экзамены в 9 классе сдают 4907 человек, из которых 150 детей, которые не справились с заданиями в прошлом году.

И 2 617 выпускников-11-классников будут сдавать экзамены, 267 человек из которых будут делать это повторно.

Сулима рассказала, что экзамен для девятиклассников решили сдать 41 ребенок из ДНР и ЛНР. И среди 11-классников 51 человек—это ребята из сопредельного государства, 18 из них из Украины.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил для детей-беженцев из ДНР, ЛНР и Украины создать наиболее благоприятные условия, учитывая в какой сложной ситуации они оказались.

«Нужно с пониманием отнестись к той ситуации, в которой дети оказались. В силу разности программ, есть кто по украинской системе проходил обучение, а они приняли решение сдавать экзамены по нашим стандартам», — акцентировал он внимание на данном вопросе.

Ольга Сурикова