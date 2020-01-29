В Севастополе прошел фестиваль «РобоФест Крым–2020»

Межрегиональный этап Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест Крым–2020» проходил 25 и 26 января в спортивном комплексе Севастопольского государственного университета. Ребята участвовали в олимпиаде по физике, защищали проекты, а потом собирали роботов. Роботы участвовали в заездах и выполняли запрограммированные в них задачи.

В каждой номинации были определены победители, которые поедут на финальные соревнования в Москву и Красноярск.

Организатором межрегионального этапа Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест Крым–2020» третий год подряд выступает ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников».



FIRST LEGO LEAGUE JUNIOR (JrFLL)

Идея сезона этого года – исследование городской среды. Участники изучали основные принципы современного градостроительства и соотносили их с текущим состоянием их города, после чего переходили к строительству своего объекта из деталей LEGO, учитывая требования: доступная среда, экологичность, долговечность.

Также команда представляла ShowMe постер – это своего рода летопись проекта, прочитав которую, любой сможет узнать, как дети работали над проектом и каков результат их труда.

Свои проекты представили 9 команд из Севастополя, Симферополя и Новороссийска.

Для JrFLL финал в этом году пройдет 13-15 февраля в Красноярске. Туда на FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP отправятся команды «Алмазная дружба» и «CRAFTIKI».

По материалам пресс-службы Севастопольского технопарка «Кванториум» (и фото)