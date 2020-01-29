Севастопольские огнеборцы «тушили» железнодорожный вокзал

На севастопольском железнодорожном вокзале прошли учения МЧС, в которых принял участие пожарный поезд.

Согласно легенде, из-за проведения огневых работ произошло возгорание кровли здания вокзала. Персонал попытался одолеть пламя первичными средствами пожаротушения, но безуспешно.

Людей эвакуировали из здания. К месту условного пожара ранга № 2 оперативно направились сотрудники пожарно-спасательного гарнизона города Севастополя.

По прибытии пожарные констатировали горение кровли по всей площади – 1 280 м2. В зале ожидания были обнаружены двое пострадавших – сотрудники МЧС с использованием спасательного устройства вынесли их на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации.

В кратчайший срок прибыл пожарный поезд из Симферополя– силами прибывших на нём спасателей

поданы стволы на тушение кровли и защиту перрона. За ходом учений лично наблюдал начальник Главного

управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Дмитрий Козлов.

Были задействованы по назначению служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, Крымский филиал Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Привлечены пожарные подразделения Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, Черноморского флота, а также полиция, ГИБДД, скорая медицинская помощь, силы медицины катастроф.

В учениях участвовало 139 человек и 39 единиц техники. Было сымитировано задымление территории, отработаны элементы тушения пожара по всей площади вокзала, действия по эвакуации спасению людей газодымозащитной службы. Впервые в тренировочных мероприятиях принял участие пожарный поезд из города Симферополя (его личный состав — 9 человек). Поезд подал огнетушащие средства со стороны перрона, куда нет доступа пожарным автомобилям.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)