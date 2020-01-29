В ДКР состоялась встреча «Прогулка с Чеховым по Крыму»

Во Дворце культуры рыбаков состоялся цикл мероприятий к юбилею известного писателя А.П. Чехова.

29 января в библиотеке Дворца прошла встреча «Прогулка с Чеховым по Крыму», приуроченная к 160-летию со дня рождения драматурга.

Особое место в жизни и творчестве писателя занимал Крым. Впервые Чехов увидел красоты Крыма в 1888 году, когда приехал погостить к своему другу на дачу в Феодосию. Отдельно писатель высказывался и о Севастополе: «Город красив сам по себе, красив и потому, что стоит у чудеснейшего моря».

Спустя годы, Чехов выкупил участок земли в Ялте и построил там дом. С этого момента начинается активная общественная деятельность писателя. Он избирается в члены попечительского совета женской гимназии, жертвует деньги на строительство школы в Мухалатке, хлопочет об устройстве первой биологической станции. Будучи сам тяжелобольным, работает в Попечительстве о приезжих больных. Именно Чехов впервые поставил вопрос о строительстве в городе санатория для бедных больных.

Когда было собрано около 40 000 рублей, Чехов добавил свои 5000 и купил дом на окраине Ялты, который при его жизни начали перестраивать под санаторий. Ныне этот дом хорошо известен, как противотуберкулезный санаторий имени Чехова.

В крымский период, Антон Павлович пишет свои знаменитые пьесы «Вишневый сад» и «Три сестры», повесть в «Овраге», рассказы «Дама с собачкой», «Архиерей» и «Невеста», «Случай из практики», «По делам службы», «Душечка» и многие другие.

В ходе беседы гостям Дворца показали издание рассказов Чехова 1918 года, которое предоставил коллекционер Владимир Богданов.