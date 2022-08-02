Регбийная команда спортивной школы № 5 впервые провела выездные сборы

Регбийная команда спортивной школы № 5 провела первые выездные сборы на базе спортивного комплекса «Инкомспорт» в поселке Куйбышево.

Как рассказал тренер команды Эдуард Козырь, основным костяком команды, посетившей сборы, стали ребята 2006-2008 годов рождения, однако, им помогали и более опытные регбисты 2000-2004 годов рождения, в том числе Илья Куклин, который совсем недавно в составе сборной Краснодарского края взял бронзу на первенстве России до 19 лет.

На протяжении двух недель юные регбисты отрабатывали технику, командное взаимодействие, повышали физическую выносливость.

«В середине сборов нам удалось сыграть тестовый матч со сборной Крыма по регби-7. Эта встреча помогла нам посмотреть на себя в деле и решить в каком направлении мы должны двигаться. Благодаря ребятам из Крыма мы увидели свои положительные моменты и ошибки, над которыми нужно работать.

Подводя итоги, можно сказать, что ребята показали очень хорошую работу, прогрессировали с каждым днём. Каждый из них получил, как игровой, так и тренировочный опыт, которые им пригодится на соревнованиях. Обязательно будем проводить еще такие мероприятия», — подытожил Козырь.

Напомним, в июле в Севастополе прошел «Кубок дружбы» по регби-7.

Дмитрий Островский