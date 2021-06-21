В правительстве Севастополя рассказали о последствиях стихии

Коммунальщики считают, что серьезных последствий удалось избежать

Заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин сегодня в ходе аппаратного совещания доложил об итогах борьбы коммунальщиков с последствиями циклона, обрушившегося на города в минувшие выходные.

«К таким обильным осадкам мы готовились заранее, сформировали необходимое количество бригад для своевременного реагирования, ликвидации и минимизаций последствий этих обильных осадков, подготовили технику и предварительно обследовали ливневую канализацию, взяли на контроль самые проблемные участки, это отмечается и горожанами в том числе, то собственно таких больших, очень серьезных последствий удалось, как я считаю, избежать», — отметил Жигулин.

По словам заместителя губернатора, к ликвидации последствий коммунальщиками было привлечено 64 единицы техники и 389 человек, ветром было повреждено 135 и повалено 45 деревьев, в связи с чем 2 автомобиля получили незначительные повреждения.

В управляющие компании за минувшие дни поступило 245 обращений граждан по которым было осуществлено 76 выездов. Специалистами водоканала прочищено 356 ливневых решёток, а также более 200 погонных метров лотков.

ГБУ «Горсвет» зафиксировало 99 аварий, 11 из которых до сих пор находятся в работе. По словам Жигулина серьёзных аварий на электрических сетях не зафиксировано.

«Сегодня мы еще по-прежнему подметаем какие-то мелкие, скажем так, ветки и листья, но в принципе город уже приведен в хорошее санитарное состояние», — подытожил заместитель губернатора.

Напомним, что ночью 18 июня часть улиц Севастополя оказались затоплены из-за сильного проливного дождя.

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба правительства Севастополя