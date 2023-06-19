Жительница Севастополя предлагала вернуть Крым Украине, выселив из него всех «завезенных» россиян

Жительница Севастополя принесла публичные извинения за публикацию в соцсетях, в которой она предлагала отдать Крым Украине и освободить его от россиян. Как указывается, в Telegram-канале «Севастополь.СМЕРШ» девушку зовут Кристина Ларикова.

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Ранее девушка выложила свои рассуждения о том, что 700 тысяч «завезенных» россиян нужно выдворить с полуострова и отдать его Украине.

«Меня зовут Кристина, я проживаю в городе Севастополь. Хочу извиниться перед всеми жителями города за свою публикацию, я хотела высмеять украинскую политическую позицию. Я поддерживаю специальную военную операцию. Крым и Севастополь – Россия. Победа будет за нами», — сказала уже после общения с товарищем майором.

При этом Telegram-канал пишет, что Кристина пыталась скрыться в Краснодаре от общения с товарищем майором, но ее настигли и там.

Ольга Сурикова