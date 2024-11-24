В России официально запретили моду на бездетность

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в России.

Подписанный главой государства документ опубликован на официальном портале.

Авторами инициативы выступили спикеры нижней и верхней палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также другие депутаты и сенаторы.

Владельцы сайтов будут обязаны выявлять информацию, призывающую отказаться от рождения детей. Ее распространение станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Также за опубликование такой информации предусмотрен штраф в размере до 5 млн рублей для юридических лиц и 400 тысяч – для физических. Соответствующие поправки были внесены в статью 6.21 Кодекса об административных правонарушениях.

Также фильмам, содержащим сцены, пропагандирующие преимущества отказа от деторождения не будут выдавать прокатные удостоверения.

Отдельно прописано, что правонарушением не будет считаться распространение информации о монашестве и связанном с ним отказе от деторождения.

Запрет на «пропаганду чайлдфри» единогласно одобрили в Госдуме 12 ноября и в Совфеде 20 ноября. Он предусматривал внесение поправок в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О государственной поддержке кинематографии», «Об основных гарантиях прав ребенка», «О рекламе» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Дарья Тимофеева

Фото: www.kremlin.ru

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