В Севастополе прокуратура спасла ветерана от железной решетки

Сосед ограничил вход в подъезд
В Севастополе прокуратура Ленинского района заступилась за ветерана Великой Отечественной войны, которого соседи железной решеткой отгородили от нормальной жизни.
Таким образом, он ограничил не только права других жильцов на пользование общедомовым имуществом, но и возможность свободного доступа медицинских и социальных служб к ветерану.
После вмешательства прокуратуры района, металлическая решетка и дверь на лестничной площадке многоквартирного дома демонтированы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, севастопольскому ветерану депутат ЛДПР помог вернуть скамейку возле дома.
Ольга Сурикова