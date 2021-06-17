В Севастополе прокуратура спасла ветерана от железной решетки

Таким образом, он ограничил не только права других жильцов на пользование общедомовым имуществом, но и возможность свободного доступа медицинских и социальных служб к ветерану.

После вмешательства прокуратуры района, металлическая решетка и дверь на лестничной площадке многоквартирного дома демонтированы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, севастопольскому ветерану депутат ЛДПР помог вернуть скамейку возле дома.

Ольга Сурикова