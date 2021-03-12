Севастопольскому ветерану помогли вернуть скамейку возле дома

Депутат от ЛДПР сразу откликнулся на просьбу пожилого человека

Во время личного приема граждан к депутату Законодательного собрания Севастополя от партии ЛДПР Андрею Куринову обратился ветеран погранвойск, капитан I-го ранга с просьбой помочь в решении вопроса по восстановлению скамеек для отдыха в районе дома №98 по пр. Генерала Острякова, сообщает пресс-служба городского отделения партии.

Андрей Куринов оперативно направил депутатский запрос в местную администрацию внутригородского муниципального образования города Севастополя – Ленинского муниципального округа.

В ответе на запрос сообщается следующее: в ближайшее время планируется обустройство детской игровой площадки на придомовой территории дома №98 по пр. Генерала Острякова. Уточняется также, что в перечень оборудования детских игровых площадок включены скамейки.

Таким образом, проблема, с которой обратился житель Севастополя, решается с положительным исходом.