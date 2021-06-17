В Керчи Росгвардия помогает эвакуировать людей из затопленных районов

На помощь пришла и тяжелая техника

В Керчи сотрудники и военнослужащие Росгвардии участвуют в устранении последствий мощного тропического ливня, который затопил значительную часть территории города.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на помощь жителям подтопленных домов и пациентам городской больницы направлены сотрудники ОМОН и военнослужащие отдельной бригады особого назначения Южного округа Росгвардии. Кроме того, ведомством выделено несколько единиц техники повышенной проходимости – грузовики «Камаз» и «Урал», а также два водометных катера «Фаворит 450».

«Росгвардейцы эвакуируют пострадавших от стихии граждан, в том числе пожилых людей и детей», – отметили в пресс-службе.

Напомним, в город выехал глава республики Крым Сергей Аксенов, который смог перемещаться по затопленным районам только на лодке.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Росгвардии Крыма