В Севастополе прокуратура пресекла незаконное предоставление из госсобственности более 1,5 га земель города

Прокуратура Севастополя проверила исполнение требований законодательства при формировании земельных участков из числа земель города для предоставления в собственность и аренду.
Установлено, что в ряде случаев распоряжениями ДИЗО предварительно согласовано предоставление земельных участков для ИЖС и садоводства с нарушениями. Участки сформированы без учета изломанности границ, невозможности размещения объектов недвижимости, ограничения доступа к смежным территориям и других обстоятельств, препятствующих рациональному использованию и охране земель.
Прокуратура города опротестовала распоряжения Департамента. Протесты удовлетворены.
Благодаря реагированию надзорного ведомства предотвращено незаконное формирование земельных участков из числа земель города общей площадью почти 1,5 га.
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Ольга Сурикова
Фото: прокуратура Севастополя