В Севастополе от коронавируса скончался молодой мужчина

Среди заболевших полугодовалый ребенок

В Севастополе по состоянию на утро 8 декабря зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19. 41 человек госпитализирован в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении, говорится в оперативной сводке правительства.

Заболевшие – люди в возрасте от полугода до 84 лет.

134 человека выписаны после выздоровления.

Скончались мужчины в возрасте 38, 48, 67 лет и двое мужчин в возрасте 81 год.

Во всех случаях были осложнения в виде сопутствующих заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4913 человек.

В настоящий момент выздоровели 4477 человек, 148 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 103 человека, в «Изумруде» – 101.

На амбулаторном лечении – 159 человек.

Под наблюдением находится 580 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.