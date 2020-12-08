В Севастополе кладбище расширяется к домам жителей поселка Кальфа

Их ждет мрачное соседство с колумбарием

В Севастополе кладбище после расширения может оказаться слишком в близком соседстве с жителями садового товарищества. В 30 метрах от СТ «Дионис» планируется строительство колумбария, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Как уже сообщалось, на сайте правительства Севастополя начались общественные обсуждения расширения кладбища. Стоит вопрос о смене вида разрешённого использования земельного участка со строительной промышленности на ритуальную деятельность.

Жители СТ пожаловались, что не могут никак проголосовать, так как по ссылке не перейти на сайте, замечания и предложения у них тоже не получается передать.

«В период пандемии это очень опасно. То есть нам нужно куда-то собираться, ехать. Мы находимся очень близко к городу и строительство ритуальных услуг ведёт за собой строительство крематория. Мы не такой вариант также не исключаем», – сетует жительница СТ «Дионис» Татьяна Загура.

Жители поселка также переживают, что детям придется играть рядом с кладбищем, да и заберут территорию, на которой они раньше играли и мечтали, что там может быть футбольное поле.

«Мы когда покупали участки, мы не думали, что это рядом с кладбищем или далеко от кладбища. Нам очень понравился кооператив, жители. Хочу сказать, что если это кладбище будет всё ближе и ближе находить на наш кооператив, то это не очень приятно. И даже при въезде в наш посёлочек небольшой, там уже вывески стоят, рекламируются ритуальные услуги», – рассказала жительница СТ «Дионис» Елена Кузьменко.

При Украине кладбище уже начинало к ним приближаться, но тогда удалось добиться частичной установки забора, которая их не спасает от ритуального мусор, нарушения санитарных норм и повсеместной рекламы соответствующих услуг.

Бороться с расширением людям уже приходилось. Захоронения начали «движение» в сторону домов во времена Украины. Жители просили установить хотя бы забор, чтобы визуально отделить кладбище. Власти это сделали частично, продолжили работы только в 2016-м.

«Должно быть согласно санитарным нормам – 500 метров. У нас здесь до ближайшего дома – 59 метров. И всё равно это строительство продолжается», – подчеркнул житель СТ «Дионис» Алексей Чеканов.

В сюжете телеканала говорится, что люди просят у местной власти остановить работы. Уже написали коллективное письмо губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

Фото: sev.tv