В Севастополе прокуратура помогла отцу получить маткапитал

Камнем преткновения были документы матери, лишенной родительских прав

Прокуратура Севастополя после обращения отца, который самостоятельно воспитывает детей,от провела проверку исполнения требований законодательства при распоряжении средствами материнского капитала.

Установлено, отмечает ведомство, что заявитель один воспитывает двоих детей 2009 года рождения, мать которых лишена родительских прав. В 2015 году ему был выдан государственный сертификат на материнский капитал. Он в марте 2020 года заключил договор купли-продажи двухкомнатной квартиры в Севастополе, в том числе за счет маткапитала.

Однако после заключения договора ему было отказано в использовании средств маткапитала в счет оплаты жилья, так как у лишенной родительских прав матери детей нет документа, удостоверяющего её личность.

Только после обращения прокуратуры в суд деньги были перечислены продавцу квартиры. В настоящее время семья заканчивает ремонт и готовится к переезду в приобретенное жилье.

Напомним, прокуратура Севастополя организовала проверку информации об отсутствии жилья у девушки-сироты, которая живет в сгоревшем ледяном сарае.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя