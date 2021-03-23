В Севастополе на пожаре погибла пожилая женщина

Реанимационные действия не дали результата

Днем 23 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что по улице Корчагина горит квартира на 5 этаже.

По прибытии огнеборцы вскрыли дверь квартиры и проникли в задымлённое помещение. Внутри была обнаружена пожилая женщина без сознания. Её передали врачам скорой помощи, однако реанимационные действия не дали результата – медики констатировали гибель пострадавшей.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров, горела домашняя утварь.

Также эвакуированы жители соседних квартир: всего на свежий воздух вывели 8 человек.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее на пожаре в частном доме на улице Гранатной в Нахимовском районе погиб человек.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю