В Севастополе на пожаре погибла пожилая женщина

Реанимационные действия не дали результата
Днем 23 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что по улице Корчагина горит квартира на 5 этаже.
По прибытии огнеборцы вскрыли дверь квартиры и проникли в задымлённое помещение. Внутри была обнаружена пожилая женщина без сознания. Её передали врачам скорой помощи, однако реанимационные действия не дали результата – медики констатировали гибель пострадавшей.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров, горела домашняя утварь.
Также эвакуированы жители соседних квартир: всего на свежий воздух вывели 8 человек.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее на пожаре в частном доме на улице Гранатной в Нахимовском районе погиб человек.
Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю