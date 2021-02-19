Прокуратура и Следком проверят, нарушены ли права сироты, проживающей в ледяном сарае

Прокуратура города Севастополя организовала проверку информации об отсутствии жилья у девушки-сироты Анны Месяцевой. Материалы об этой ситуации были опубликованы в СМИ.

Наше издание уже писало, что Анна Месяцева сейчас проживает в неотапливаемой летней кухне, оставшейся после сгоревшего дома.

Установлено, что девушка обратилась в департамент образования города с целью включения в список нуждающихся в предоставлении жилья.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время прокуратура Гагаринского района Севастополя осуществляет сбор документации для предъявления в суд искового заявления в интересах заявительницы об обеспечении ее благоустроенным жильем по договору найма специализированного жилого помещения.

Сама девушка приглашена в прокуратуру района для предоставления имеющихся у нее документов, которые будут положены в основу иска.

Вопрос восстановления жилищных прав сироты находится на контроле прокуратуры.

Главное следуправление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю организовало также процессуальную проверку сведений о ненадлежащих условиях проживания девушки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Фото: скриншот сюжета Первого севастопольского телеканала

Ольга Сурикова