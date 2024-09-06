Опровергнут очередной фейк о выборах в Севастополе

ЦИПсО запустило фейк о низкой явке на выборах в Севастополе. Для этого в проукраинских пабликах было размещено видео, на котором глава Севгоризбиркома Нина Фаустова якобы рассказывает о низкой явке избирателей на нынешних выборах депутатов Заксобрания Севастополя. Как оказалось, видео было сгенерировано при помощи нейросети и не имело ничего общего с оригиналом.

«Представитель Избиркома Севастополя не говорила такого. В оригинальном видео, откуда ЦИПсО вырезало фрагмент, Нина Фаустова рассказывает о кандидатах, которые были допущены до участия в выборах. Видео было отредактировано с помощью нейросетей, на него была наложена другая звуковая дорожка с тезисами, явно взятыми из украинских методичек», — говорится в Telegram-канале «Война с фейками. Крым и Севастополь».

Напомним, ранее похожее видео ЦИПсО выдало с участием главы избиркома Крыма Малышева.

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Ольга Сурикова