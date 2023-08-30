В Крыму задержали дискредитатора армии рецидивиста

Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя села Партизанское за повторную дискредитацию армии РФ.

Сельчанин ранее уже был привлечен к административной ответственности за подобное деяние. Тем не менее, в мае текущего года он повторно разместил в запрещенной на территории Российской Федерации социальной сети очередную запрещенную информацию.

После этого его задержали оперативники ФСБ с полицейским из центра «Э». Судом по ходатайству следствия он заключен под стражу.

Напомним, в Севастополе охранник детского сада дискредитирует российскую армию.